ZLAN 2021 : la plus grosse LAN française débute ce soir !

Organisée par le célèbre ZeratoR et l'agence de production événementielle ZQSD Productions, la ZLAN 2021 se tiendra les 4, 5 et 6 juin prochains dans un espace spécialement conçu pour l'occasion. Bien évidemment, étant donné la situation sanitaire actuelle, tout a été mis en place dans le but de respecter au mieux les gestes barrières et la distanciation sociale. Petite nouveauté cette année, les joueurs participants formeront des trios qui s'affronteront sur 11 jeux distincts.