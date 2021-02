BlizzConline : Blizzard en dit plus sur l'événement prévu du 19 au 20 février

Mesures sanitaires obligent, on peut tirer un trait cette année sur les grands rassemblements au Centre de Convention d'Anaheim à Los Angeles. Les panels habituels auront lieu en différé, diffusés sur le site officiel de la BlizzCon, et sur différentes plateformes de streaming comme Twitch ou YouTube. Une partie des contenus diffusés seront sous-titrés en douze langues, dont le français.

Côté planning, la BlizzConline débutera bien le 19 février à 23h00 (heure de Paris), avec la traditionnelle cérémonie d'ouverture, qui reste le moment le plus attendu par les fans de Blizzard. Et pour cause, ce sera l'occasion d'avoir un aperçu des projets de l'entreprise !

Ici, les spéculations vont bon train, mais on peut déjà espérer avoir des nouvelles concernant Overwatch 2, Diablo Immortal et Diablo IV, placé tout de même au centre de l'affiche de cette BlizzConline. World of Warcraft Shadowlands devrait logiquement avoir droit à sa tribune, et l'annonce d'une nouvelle extension d'Hearthstone est également quasi-certaine.

Heroes of the Storm et StarCraft II, quelque peu abandonnés ces derniers temps, pourraient bien s'enrichir de nouveaux contenus présentés. Parmi les potentielles surprises, nous pourrions aussi avoir droit à l'annonce du remake de Diablo II, sur lequel Vicarious Visions travaillerait pleinement depuis son absorption par Blizzard. Et peut-être, pourquoi pas, l'annonce d'un tout nouveau jeu sur une toute nouvelle propriété intellectuelle…soyons fous !

La première journée durera près de quatre heures, avec les panels habituels dédiés aux coulisses de chaque jeu, découpés en six chaînes thématiques. Le 20 février, la BlizzConline reprendra les hostilités à partir de 21h00 (heure de Paris), et se déroulera de la même manière que la journée de la veille, après la cérémonie d'ouverture.

Les fans intéressés par certains panels, mais soucieux de conserver de précieuses heures de sommeil, pourront consulter les rediffusions gratuitement dans les archives vidéo de la BlizzConline.