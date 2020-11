World Of Warcraft: Shadowlands est disponible

En Ombreterre, quatre factions se partagent les différents territoires (Bastion, Maldraxxus, Sylvarden et Revendreth) et ont chacun une identité et un objectif propre. Les joueurs et joueuses pourront choisir ou non de prêter allégeance à l'une de ces factions, ce qui apportera son lot de récompenses via un système spécifiquement conçu pour Shadowlands.

Cette extension propose aux vétérans comme aux novices du contenu qui saura les occuper. Pour les nouveaux arrivants, un didacticiel appelé Exile's Reach leur permettra d'entrer rapidement dans le vif du sujet sans avoir à passer par les multiples extensions précédentes.

Les vétérans pourront découvrir une nouvelle expérience mâtinée de roguelite dans la Tour des Damnés, un donjon procédural accessible en solo ou en groupe jusqu'à cinq, offrant des ressources permettant de fabriquer de puissants équipements légendaires. Le contenu endgame continuera comme à l'accoutumée de s'alimenter au fil du temps.

Pour les plus impatients, il sera possible de faire passer un personnage directement au niveau 60, à condition de se munir d'une autre édition que celle de base. Shadowlands a en effet rabaissé le niveau maximal à 60 afin de réduire le powercreep et de faire en sorte que chaque niveau apporte un réel gain de puissance.

World of Warcraft: Shadowlands requiert toujours un abonnement mensuel et est disponible en trois éditions : une édition de base à 39,99 €, une édition Héroïque à 54,99 € et une édition Épique, à 74,99 €. Les éditions Héroïque et Épique apportent en supplément du jeu initial leur lot de goodies et d'avantages. Le prix de ce ticket vers l'au-delà en vaut-il la peine ?