Shadowlands : des préventes record pour l'extension à venir de World of Warcraft

C'est à l'occasion d'un appel aux investisseurs que Robert « Bobby » Kotick, président d'Activision-Blizzard, a partagé quelques données relatives à Shadowlands, la prochaine extension de World of Warcraft.

Résultat des courses, à l'exception de World of Warcraft Classic, il s'agit du plus grand engagement pré-lancement que le MMO ait jamais enregistré depuis Cataclysm, extension lancée le 7 décembre 2010.

Depuis la sortie de Classic en août 2019, le nombre de joueurs actifs sur World of Warcraft est resté stable, le jeu générant désormais plus d'un milliard de dollars à l'année, le plaçant au même niveau que les franchises Call of Duty ou Candy Crush.

Reste à savoir si cet engagement restera aussi fort à la sortie de Shadowlands, prévue sur PC le 24 novembre, fêtant dans le même temps, jour pour jour, les 16 ans de World of Warcraft.