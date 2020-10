Blue Microphones dévoile un Yeti X World Of Warcraft Edition avec modulation de la voix

Ainsi, le microphone USB Yeti X World of Warcraft Edition a été officialisé ce mois-ci. Le périphérique arbore le logo du jeu mais aussi des runes apposées sur des LEDs (qui peuvent changer de couleur) au niveau de son socle. Pour le reste, le design ne change pas énormément et nous retrouvons la molette multifonction à l'avant et des fonctionnalités similaires au modèle classique.