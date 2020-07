Vous pourrez jouer à World of Warcraft avec une manette dès la sortie de Shadowlands

La compatibilité de World of Warcraft avec l'accessoire emblématique du jeu sur console avait déjà été évoquée en avril dernier, c'est désormais officiel. World of Warcraft sera donc jouable à la manette, une première depuis son lancement en 2004.

Mais il s'agit en fait d'une volonté des développeurs de rendre leur incontournable MMORPG (le fameux « Meuporg ») plus accessible aux communautés souffrant de handicaps, via le Xbox Adaptive Controller notamment et une API dédiée. World of Warcraft ne proposera pas la moindre option « plug'n play », et il ne sera donc pas possible de brancher votre manette Xbox ou PS4 et de jouer au jeu.