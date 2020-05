Blizzard et Asmodee dévoilent le jeu de société Small World of Warcraft

Cela devait arriver : le jeu vidéo World of Warcraft de Blizzard et le jeu de plateau Smallworld de Days of Wonder vont se croiser cet été avec la sortie du jeu de plateau « Small World of Warcraft » par Asmodee.

Vous le savez, chez Clubic nous aimons les jeux vidéo et les jeux de société. Aussi, l'annonce du jour par Blizzard, Days of Wonder et Asmodee titille notre curiosité : un jeu de plateau Small World of Warcraft arriverait cet été. Comme son nom l'indique, le jeu reprendra le cœur du célèbre jeu de stratégie Small World, et y intégrera l'univers du MMORPG World of Warcraft.