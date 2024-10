Voilà une alliance (sans mauvais jeu de mots) que l'on n'attendait pas vraiment. Après avoir fait parler des acteurs, rendu hommage aux accents régionaux ou certains dialectes (comme le ch'ti, par exemple), l'application Waze se met au jeu vidéo. Et pas n'importe lequel : World of Warcraft. Idéal pour animer un banal embouteillage et vous (re)plonger dans l'univers fantastique du jeu.