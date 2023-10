Blizzard a enfin une date de sortie pour Warcraft Rumble et... c'est pour bientôt !

Blizzard est encore loin d'en avoir terminé avec l'univers de Warcraft. Alors que World of Warcraft est toujours dans la place, que Hearthstone a encore ses adeptes, et que Warcraft III Reforged s'est (un tout petit peu) fait pardonner son lancement calamiteux avec des mises à jour, voici venir Warcraft Archlight Rumble. Les plus au fait auront en effet remarqué que Blizzard a finalement adopté un nom plus court et aisé à utiliser, laissant tomber le « Archlight ».