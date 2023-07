Les jeux Blizzard débarquent sur Steam... enfin, un jeu, pour le moment

Mike Ybarra, P.-D.G. de Blizzard, indique : « Si Battle.net reste la priorité, nous avons entendu dire que les joueurs souhaitaient choisir Steam pour une sélection de nos jeux. Nous sommes heureux de travailler avec Valve pour que cela se produise. »

Gabe Newell, fondateur et P.-D.G. de Valve, le promoteur de Steam, y va lui aussi de son petit commentaire : « Les joueurs et les développeurs vont tous bénéficier de l'arrivée d'Overwatch 2 sur Steam. Les joueurs auront une autre plateforme où ils pourront jouer à leur jeu bien-aimé qui utilise les capacités de Steam, et les développeurs profiteront d'avoir la talentueuse équipe de Blizzard pour nous aider à faire évoluer nos fonctionnalités et celles prises en charge pour Overwatch 2. »