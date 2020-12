Overwatch 2 : après un an de silence radio, le jeu aura droit à une tribune lors de la BlizzConline

L'année dernière, Blizzard avait créé la surprise en annonçant une suite à son FPS/MOBA compétitif à succès Overwatch. Ce choix était d'autant plus surprenant que le jeu était encore en relativement bonne santé après 4 ans de durée de vie, malgré l'ajout de quelques personnages controversés et une meta qui peinait à évoluer.

Cette suite nous promettait une belle amélioration graphique, l'ajout d'un mode PvE étoffant le présent de cet univers mâtiné de cyberpunk optimiste, de nouveaux héros, modes de jeux et maps.

Dans l'intérim, le jeu original a été plus ou moins laissé sous perfusion, avec l'ajout d'un dernier héros en avril et, donc, une nouvelle carte Match à Mort qui arrivera début 2021. Pour l'heure, il est possible de l'essayer sur la Région Publique de Test.