World of Warcraft Shadowlands : record du jeu PC le plus vendu le jour de son lancement

Avec cette nouvelle extension, le studio californien signe effectivement son meilleur lancement et pas seulement pour la franchise World of Warcraft. Comme l'explique Activision Blizzard dans le communiqué de presse publié pour l'occasion, il s'agit du meilleur lancement dans tout le monde du jeu vidéo PC.

Pour son jour de lancement, Shadowlands se serait donc écoulé à plus de 3,7 millions d'exemplaires. Attention, ce chiffre du « jour du lancement » prend en compte les ventes de ce fameux jour J, mais aussi toutes les précommandes. Activision Blizzard n'essaie cependant pas de tromper son monde : tous les éditeurs procèdent de la sorte.

Selon la société, le précédent record appartenait à un certain Diablo III - toujours chez Blizzard donc - et s'élevait à 3,5 millions d'exemplaires écoulés le jour du lancement. Qui sait, peut-être que la sortie imminente , prochaine , un jour peut-être de Diablo IV viendra faire tomber ce nouveau record… On vise les 4 millions ?

En attendant, Shadowlands est aussi l'occasion pour Blizzard de montrer la bonne santé de son MMO, qui vient de célébrer ses 16 ans ! Profitant évidemment des périodes de confinement liées à la pandémie, World of Warcraft a connu la plus forte augmentation de son nombre d'abonnés sur les dix dernières années.

Si Blizzard évoque aussi le temps passé par ses abonnés sur les serveurs du jeu - le double par rapport à la même période l'année dernière - il évite soigneusement d'avancer des chiffres précis sur ce fameux nombre d'abonnés. Une donnée gardée secrète depuis quelque temps déjà.