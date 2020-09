Pour jouer à World Of Warcraft Shadowlands, vous devez absolument avoir un SSD (enfin selon Blizzard)

Avec un monde toujours plus grand et des graphismes toujours plus fins (et gourmands), ce n'était qu'une question de temps avant que World of Warcraft ne réclame l'utilisation d'un SSD. C'est désormais le cas pour la prochaine extension Shadowlands, comme indiqué par Blizzard dans le tableau des spécifications techniques minimum et recommandées pour profiter au mieux de son MMORPG.

Si le jeu devrait toujours fonctionner correctement en étant installé sur un disque dur classique, nul doute qu'avec un SSD, les temps de chargements seront fortement réduits et les performances bien meilleures. Avec ce signe de la part de Blizzard et l'arrivée des SSD dans les consoles de nouvelle génération, il est toujours plus clair que l'ère du disque dur pour le jeu vidéo touche à sa fin.