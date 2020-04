World of Warcraft : Shadowlands intègre du Ray Tracing dans son alpha

La dernière build de l'alpha de Shadowlands , la prochaine extension de World of Warcraft , ajoute du Ray Tracing à ses options.

Mais avec la dernière option ajoutée dans la build de la prochaine extension, Shadowlands, actuellement au stade d'alpha et toujours sans date de sortie précise au-delà d'un vague « 2020 », ce sont les joueurs équipés des meilleures cartes graphiques NVIDIA qui devraient être contents. En effet, voici venir le support du Ray Tracing.

Jusqu'à présent, Blizzard a toujours pensé en majorité aux joueurs dotés de configurations PC modestes pour les paramètres de son MMORPG World of Warcraft.

Cette nouvelle option permettant de désactiver ou de régler sur trois niveaux l'activation de la technologie de lumières a effectivement fait son apparition, et devrait permettre de profiter d'ombres plus douces et précises, au détriment bien entendu de vos performances.

Notez ici l'utilisation du conditionnel, car pour le moment si l'option est bien visible dans les menus elle ne peut pas encore être activée en jeu pour voir le résultat.