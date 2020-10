Darkest Dungeon 2 tease sa sortie en accès anticipé sur l'Epic Games Store en 2021

Confirmé il y a quelques mois, Darkest Dungeon 2 est depuis resté bien discret. Son développeur, Red Hook Studios semble préférer jouer la carte du mystère, et se concentrer sur la mise à disposition d'un mode PvP pour le jeu original de 2016. Le développeur est toutefois sorti de son silence aujourd'hui avec une courte vidéo teaser.

Celle-ci vient confirmer que les héros du premier opus seront de retour, toujours plus beaux, mais annonce surtout une (large) fenêtre de sortie. En effet, Darkest Dungeon 2 arrivera en 2021, en accès anticipé sur l'Epic Games Store. Il a été confirmé que le titre arrivera ailleurs une fois l'accès anticipé terminé, mais les plus pressés savent ce qui leur reste à faire.

Peu de détails sont encore connus sur ce second volet, si ce n'est que la page du jeu sur l'EGS promet de « tester votre force de caractère et votre passion... Jusqu'aux limites de la folie. Armé de courage et de provisions, menez votre équipe dans cette aventure. Avancez à vos risques et périls ! ». Rien de bien neuf pour le moment, donc.

Notez en passant qu'une campagne KickStarter a lieu actuellement pour l'adaptation en jeu de plateau de Darkest Dungeon.