Ghost of Tsushima : une suite déjà en préparation ?

Les samouraïs n'étaient plus vraiment à la mode du côté des jeux vidéo récemment. Pourtant, le studio Sucker Punch Productions s'est attaqué à ces guerriers emblématiques du Japon avec Ghost of Tsushima. Le succès aura été à la fois critique et commercial à la sortie du titre en juillet dernier. Et une suite devrait logiquement être en préparation à l'heure où nous écrivons ces lignes.