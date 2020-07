Ghost of Tsushima établit un record de ventes pour une nouvelle licence PS4

Ainsi, PlayStation a annoncé sur Twitter que Ghost of Tsushima est à présent la nouvelle licence PS4 qui s'est vendue le plus rapidement à travers le monde. En effet, l'exclusivité s'est écoulée à 2,4 millions d'unités seulement trois jours après sa sortie. Un beau résultat qui reste tout de même assez loin du phénomène The Last of Us Part II qui pointait à 4 millions d'exemplaires dans le même laps de temps.