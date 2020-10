Blizzard met officiellement StarCraft II en maintenance

Blizzard tente cependant de voir le bon côté de la chose et déclare : « ce changement va nous libérer pour penser à la suite, pas juste concernant StarCraft II, mais pour l'univers StarCraft dans son ensemble ». Il est toutefois assez peu probable que l'on entende parler d'une nouveauté dans cet univers avant un moment…

En effet, outre l'annulation d'un certain StarCraft: Ghost, et les difficultés salariales du studio, il y a les problèmes rencontrés par ses autres licences. Diablo IV ne sera pas là avant un moment pour réveiller la franchise Diablo, Heroes of the Storm est mort, Hearthstone et Overwatch végètent en attendant la suite, Warcraft III Reforged a été et reste un fiasco et l'avenir de World of Warcraft ne semble pas déchaîner les passions comme avant… Aussi, il apparaît difficile en cette période, de s’enthousiasmer au sujet des futurs projets de Blizzard.