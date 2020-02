Une démo de gameplay de StarCraft: Ghost, le TPS annulé de Blizzard, fuite sur YouTube

Lire aussi :

Source : Engadget

Au début des années 2000, Blizzard Entertainment annonçait un certain, un jeu d'action/infiltration en 3D, se déroulant dans le célèbre univers. Un titre attendu à l'époque sur PS2, Xbox et GameCube, mais qui avait finalement été mis en pause en 2006...Unqui a néanmoins fait l'objet de nombreux espoirs chez les fans, mais dont le développement n'a finalement jamais été relancé... En ce début d'année 2020, il est toutefois possible de découvrir ce à quoi aurait pu ressembler le jeu d'action de Blizzard...En effet, plusieurs YouTubeurs annoncent avoir mis la main sur une version jouable de, via un kit de développement datant de la toute première Xbox. De quoi permettre la mise en ligne d'une phase de gameplay, plombée par quelques bugs, mais qui permet toutefois de découvrir ce TPS dont certains rêvaient il y a quelques années encore.On découvre ainsi quemélangeait effectivement action et infiltration, avec des phases de tir à la troisième personne et la possibilité de fouiller les ennemis pour récupérer divers objets à stocker dans son inventaire.Les plus optimistes imaginent déjà que Blizzard pourrait bien surprendre son monde en 2020, en annonçant la reprise du développement de ce(mais on n'y croit pas trop...). Rappelons que le groupe américain a annoncé que de nouveaux remasters et autres remakes seraient lancés en 2020... Doit-on alors rêver d'un