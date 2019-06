Blizzard annule son FPS Starcraft pour se focaliser sur Diablo 4 et Overwatch 2

© Blizzard Entertainment

Le studio veut se focaliser sur ses licences phares du moment

Un avenir tumultueux pour Blizzard ?

Source : Kotaku

En effet, la division a procédé à des licenciements ( dont 134 en France ) et des projets ont même été annulés en interne. C'est ce dernier sujet qui va nous intéresser aujourd'hui puisqu'un jeu très ambitieux est passé à la trappe il y a peu.est une grosse structure qui a multiplié les projets ces dernières années. Comme dans n'importe quel studio, certains titres en production sortent et d'autres restent dans les cartons. Hélas, c'est ce qui est arrivé à un FPS basé sur la licence. C'est le site Kotaku qui nous rapporte cette information. Ce jeu, connu sous le nom de code « Ares », est décrit comme une sorte de « Battlefield dans l'univers de StarCraft ». Le joueur aurait pu y incarner un Marine de l'unité Terran qui devait massacrer des Zerg. Les développeurs avaient même prévu la possibilité d'incarner un alien Zerg.Selon des sources anonymes, le développement était «», mais le jeu avait «». La nouvelle de l'annulation aurait étépour les équipes. D'après ces informations, personne n'a été licencié suite à cette décision. Le personnel a été affecté sur d'autres projets dont les très attenduset. Kotaku affirme au passage que. Bien entendu, cela pourrait changer avant l'événement qui aura lieu cet automne.D'après les premières rumeurs le concernant,posséderait une large partie(ou joueur contre environnement). Des employés de Blizzard comparent cette dimension à ce qui se faisait sur. Nous n'avons pour l'instant rien de concret sursi ce n'est que son nom de code est « Fenris » et que son développement a été repris de zéro en 2016 Pour en revenir à Ares,afin de tester ce que les équipes pouvaient faire avec le moteur d'sur. En effet, afin de faire des économies, Blizzard espérait alors réaliser la plupart de ses futurs jeux sur un seul et même moteur. Les bénéfices ne s'arrêteraient pas là puisque tout irait plus vite durant le développement en utilisant les mêmes technologies. Mais finalement, ce projet mené par Dustin Browder (à qui nous devonset) ne débouchera pas sur quelque chose de concret.