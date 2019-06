Blizzard va se séparer de 134 employés en France, un tiers de l'effectif

Les syndicats dénoncent un plan « plus boursier qu'économique »

Plan social et recentrage des équipes

Source : Les Echos

Les détails concernant la filiale française n'étaient, à l'époque, pas encore connus. Le plan social annoncé est de, soit 1/3 des 400 employés de la filiale française de, basée à Versailles.Après de bien silencieuses (et houleuses, comme on peut l'imaginer) négociations en interne, le syndicat Sud Solidaire Informatique a décidé de rendre public, via un communiqué, les termes du plan économique qu'il juge «», et qui viserait à faireLe syndicat s'interroge d'une manière plus générale sur les raisons de ce plan social : «, note Sud Solidaire Informatique.? »Selon le syndicat, ces suppressions de postes annoncées parviseraient, qui «».En effet, le chiffre d'affaires du dernier trimestre (et donc celui des fêtes) aurait été trop décevant pour l'éditeur, qui s'est vu obligé de prononcer le divorce avec le. Suite à cette séparation, l'action de l'éditeur a, engrangeant plan social et recentrage des équipes. Le projet ? Augmenter de 20% le nombre de développeurs sur des titres AAA comme... ouAvec le départ de près d'un tiers des employés de la filiale française, l'éditeur des licences pharesoua également annoncé qu'il souhaitait se séparer de plus de 800 salariés, sur les 10 000 employés dans le monde. Lan'a pas souhaité commenter ce communiqué, expliquant qu'elle ne voulait pas perturber les discussions qu'elle «».