Blizzard tente de consoler les joueurs en attente de Diablo 4

Diablo 4 existe !

"Tout d'abord, nous aimerions préciser que nous écoutons vraiment notre communauté. D'habitude, nous ne commentons pas les rumeurs ou les spéculations, mais nous pouvons confirmer que nous n'avons annulé aucune annonce qui aurait dû être faite lors de la BlizzCon cette année et nous n'avions pas de plans pour d'autres présentations. Nous avons toujours des équipes différentes qui travaillent sur plusieurs projets Diablo qui n'ont pas encore été dévoilés, et nous avons hâte de les annoncer lorsque nous serons prêts."

Un développement compliqué qui va sans doute obliger les joueurs à prendre leur mal en patience

Source : Kotaku

Le studios'est retrouvé sous une véritable vague de haine après la présentation du prochain jeu de la saga.n'a pas vraiment convaincu la communauté puisque malgré ses 1.8 millions de vues récoltées sur YouTube, la vidéo enregistre presque 170 000 pouces vers le bas contre un peu plus de 12 000 pouces positifs. Les commentaires ne sont guère plus mieux...Cette désillusion pour les amoureux de la licence sera peut-être de courte durée. En effet, Jason Schreier, journaliste chez Kotaku, déclare qu'unest bel et bien en développement. D'après deux sources proches de Blizzard, une vidéo d'annonce aurait même été enregistrée.Si Schreier déclarait au départ que la présentation du quatrième épisode aurait du se faire durant la BlizzCon 2018 la semaine dernière, Blizzard a démenti l'information via un communiqué sans pour autant infirmer le fait qu'une vidéo a bien été tournée. Le studio conteste seulement le timing de l'annonce en question :Jason Schreier termine en précisant que l'équipe de développement de Diablo 4 n'est effectivement pas encore prête à faire une annonce. En effet, toujours d'après les sources, le jeu aurait subi des modifications majeures ces quatre dernières années, en passant par au moins deux versions différentes. Enfin, le game director de cet épisode aurait lui aussi changé à plusieurs reprises.Comme Diablo III en son temps, le développement de Diablo 4 semble difficile et il va sans doute falloir patienter pendant encore plusieurs années avant de pouvoir y jouer. L'annonce pourrait se faire plus rapidement, Blizzard ayant sans doute à cœur de reconquérir sa communauté récemment déçue. Précisons aussi que Jason Schreier est un des journalistes les plus respectés de la presse spécialisée dans le jeu vidéo, ses informations étant presque tout le temps exactes.