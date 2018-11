Diablo Immortal : la version mobile reçoit un accueil très très mitigé

Un Diablo Immortal très critiqué



Sur YouTube, les deux trailers de Diablo Immortal reçoivent ce message, que Blizzard tente désespérément d'éradiquer...

La conférence bousculée

L'éditeur Blizzard tenait récemment son grand rendez-vous, à l'occasion duquel il a officialisé notamment un remake de l'emblématique Warcraft III, baptisé "Reforged". Le géant américain a également tenu à faire plaisir aux fans de la saga Diablo, en annonçant, non pas le très attendu Diablo IV, mais un certain, sur mobiles. Une annonce qui a reçu un accueil pour le moins glacial chez les fans, avec un silence très gênant dans la salle...Une déception qui s'est rapidement mutée en colère chez de nombreux adeptes de la licence, qui n'ont pas hésité à poster de nombreux commentaires négatifs et autres dislikes sur les deux vidéos officielles du jeu postées sur YouTube.De son côté,livre une chasse féroce à ces mêmes commentaires/dislikes, mais les fans ne cessent de reposter leurs commentaires, outrés par l'attitude du géant américain... Beaucoup se chargent également de poster un message "" dans toutes les langues, accompagné d'un geste qui ne laisse que peu de doutes quant au désamour de ces derniers pour l'éditeur.À l'heure où sont écrites ces lignes, le Cinematic Trailer de Diablo Immortable compte 14 000 likes... pour 382 000 dislikes.Durant la BlizzCon 2018, Diablo Immortal a eu droit à une conférence dédiée, avec une session de questions/réponses avec les fans. Ces derniers n'ont pas hésité à bousculer les développeurs sur scène en demandant par exemple si cela n'était pas une blague du premier avril en retard, ou même si ce Diablo Immortal serait jouable sur PC. Précisons au passage que Diablo Immortal est développé par un studio chinois, et que le jeu sera très largement orienté multijoueur.Depuis son annonce, Diablo Immortal est violemment pris à partie par (presque) tous les fidèles de la saga, une pétition en ligne ayant également été créée pour demander l'annulation pure et simple du projet. Un opus mobile très malvenu de la part de Blizzard, qui est parvenu à s'attirer en quelques minutes la grogne de ses fans les plus fidèles, certains ayant d'ailleurs déboursé 199 dollars pour assister à cette BlizzCon 2018.Bref, autant dire que le choc a été on ne peut plus violent pour les fans, notamment pour ceux qui espéraient découvrir le premier trailer du tant attendu Diablo IV...