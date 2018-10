Blizzard Entertainment : Mike Morhaime quitte son poste de PDG

Mike Morhaime quitte Blizzard après 27 ans

On vous parle d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaitre, mais dans les années 90,Franck Peare et Allen Adham fondent une petite société de jeux vidéo, Silicon & Synapse, qui deviendra plus tard. Une société qui va rapidement se faire un nom sur la scène gaming, avec notamment, mais aussi The Lost Vikings ou encore Rock'n Roll Racing.Il y a quelques années maintenant, la firme s'est évidemment (re)fait un nom grâce à, mais également à Diablo III ou encore l'incontournable Overwatch. A noter que suite au départ de Mike Morhaime, Blizzard Entertainment a renforcé ses équipes en accordant une promotion à Ray Gresko (ex-Lucasarts) ainsi qu'à Allen Adham, co-fondateur de la société, qui avait quitté Blizzard en 2004 pour revenir en 2016.Rappelons que les amoureux de Blizzard ont rendez-vous avec Diablo III sur Nintendo Switch dès le 2 novembre , et le groupe promet de travailler actuellement sur davantage de jeux qu'à n'importe quel autre moment de son histoire.