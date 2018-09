Overwatch : Blizzard part à la chasse aux applications tierces

Blizzard interdit les applications tierces sur Overwatch

Des sanctions pouvant aller jusqu'au bannissement du jeu

Source : Engadget.

Si vous êtes un joueur assidu d'Overwatch, vous connaissez peut-être quelques applications tierces, qui vous permettent d'améliorer vos performances. Des applications telles que Visor ou Pursuit, qui vous offrent des statistiques en temps réel sur vos parties. Il vous faudra à présent perdre cette habitude.En effet, dans un post sur le forum officiel du jeu, Tom Powers, community manager de Blizzard, a déclaré la guerre à ces applications. La raison ? Elles offriraient aux joueurs qui les utilisent un avantage déloyal et, surtout, elles violeraient le contrat de licence accepté par chaque utilisateur.Toutes les applications ne sont toutefois pas dans le collimateur de l'éditeur. Ces restrictions ne concernent que celles pouvant fournir des informations déterminantes, comme la position ou la santé des ennemis, par exemple. Blizzard ne cite aucun nom, mais il ne fait aucun doute que des applications comme Visor ou Pursuit sont visées par ces nouvelles règles.L'entreprise a ainsi envoyé un mail aux joueurs concernés, pour leur demander de stopper leur utilisation. Aucune sanction ne sera prise pour avoir eu recours à ces applications par le passé, mais les contrevenants auront tout intérêt à se plier à la règle. En cas de non-respect prolongé, ils pourront effectivement être sanctionnés, voire définitivement bannis du jeu.Cette annonce a eu un fort retentissement au sein de la communauté des joueurs, en particulier des professionnels. En effet, plusieurs équipes Overwatch ont noué des partenariats avec des applications tierces et ont critiqué la décision de Blizzard. De leur côté, Visor et Pursuit ont indiqué avoir pris contact avec l'éditeur du jeu, pour trouver un terrain d'entente.