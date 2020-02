Les jeux Activision-Blizzard retirés du service GeForce Now

Activision-Blizzard délaisse la plateforme de NVIDIA

Source : Communiqué NVIDIA

Alors qu'il vient tout juste d'annoncer sa volonté de proposer de nouveaux remakes et autres remasters en 2020 , Activision-Blizzard a décidé de retirer ses jeux de la plateforme GeForce Now.Selon un court message posté sur les forums officiels NVIDIA, la demande émane directement d'Activision-Blizzard. «», indique ainsi un membre du staff NVIDIA. Les jeux signés Activision-Blizzard étaient pourtant bien présents sur GeForce Now durant toute la phase bêta du service...Même si NVIDIA n'exclut pas la possibilité, un jour, de retravailler avec Activision-Blizzard et de réintégrer les jeux du groupe américain, le catalogue GeForce Now est désormais orphelin de titres comme Overwatch ... ou encore Warcraft III