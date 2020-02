Blizzard fournit une première réponse laconique face à la débâcle Warcraft 3 : Reforged

© Blizzard Entertainment

Blizzard écope le radeau Warcraft 3: Reforged

Fonctionnalités fantômes

Un premier patch mineur arrive cette semaine, tandis que l'ajout de certaines fonctionnalités manquantes - mais pas toutes - est confirmé pour la suite.C'est via un long - et pourtant assez creux- message sur ses forums que Blizzard a essayé d'atténuer l'incendie qui y fait rage depuis la sortie de Warcraft 3: Reforged le 29 janvier dernier. Le mécontentement gronde chez de nombreux joueurs pour des raisons tout aussi nombreuses, et la situation a même incité l'éditeur à accorder des remboursements automatiques aux joueurs qui en feraient la demande.Si l'on en retire les éléments de langage caractéristiques du contrôle de dommages que doit assez logiquement opérer Blizzard, ce message, assez pauvre en véritables excuses, peut être résumé assez rapidement.Il nous apprend tout d'abord qu'un premier patch mineur arrivera cette semaine sur le jeu, afin de corriger les problèmes les plus urgents : correction et rétablissement des graphismes classiques du jeu lorsqu'ils sont sélectionnés (couleurs et ombres y sont en effet moins réussis qu'avant la mise à jour forcée de...), correction de bugs audio et d'animations de portraits, et probablement correction des soucis déjà connus au lancement.Par la suite, et comme on pouvait s'y attendre, Blizzard compte ajouter les fonctionnalités manquant à l'appel au lancement, aussi bien pour les joueurs deque pour ceux de la version classique où elles étaient pourtant précédemment présentes. On parle notamment des clans et surtout du système de classement multijoueurs. Pour justifier cette absence et le fait que les développeurs y travaillent toujours, Blizzard déclare : « ». Tout cela sera abordé plus en détails dans les prochaines semaines, bien que l'éditeur ne précise aucun calendrier pour ces ajouts.En revanche, concernant les tournois et la version multijoueurs de, Blizzard est clair : ces fonctionnalités ne reviendront pas pour cause de trop faible utilisation de la part des joueurs. De même, à la question desde la campagne qui ne ressemblent pas à ce qui avait été dévoilé à l'annonce du jeu, l'éditeur se justifie une nouvelle fois en invoquant sa volonté de finalement ne pas trop s'éloigner du jeu original.Pour conclure son billet, l'équipe derrièrea au moins la lucidité de déclarer savoir que celui-ci ne répond pas à toutes les questions ; elle assure que le travail autour du jeu n'est pas terminé.