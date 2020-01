Warcraft 3 Reforged : le mécontentement gronde chez de nombreux joueurs

Warcraft 3 : Remboursé, un détournement de joueur mécontent / via Reddit

Les anciens trahis, les nouveaux déçus

Un cahier de doléance épais comme un dictionnaire

En cause, des promesses de nouveautés passées à la trappe et des fonctionnalités, pourtant présentes dans le jeu original, disparues.Difficile de contenter tout le monde. C'est en tout cas ce que doivent se dire les équipes de Blizzard derrière letant attendu de l'inoubliable Baptisée Reforged et disponible depuis à peine deux jours , cette refonte du jeu de stratégie phare du début des années 2000 fait l'objet de nombreux reproches, aussi bien de la part de vétérans du jeu original que de nouveaux venus.Les premiers ont la dent dure contre ce qui s'apparente pour eux à une trahison. En effet, et alors que Blizzard a récemment mis à jour les conditions d'utilisation du jeu pour s'arroger la propriété des mods et autres éléments créés par la communauté sur, les campagnes personnalisées du jeu original ne sont malheureusement plus compatibles avec son avatar remis au goût du jour. Pire encore, suite à une conséquente mise à jour obligatoire -etpartagent désormais un socle commun - des joueurs rapportent que ces mêmes campagnes ne peuvent plus être jouées sur la version classique. Un comble.Et les plaintes ne s'arrêtent pas là. Par exemple, l'impossibilité de choisir entre le nouveau doublage - largement critiqué - et l'ancien, hérisse le poil des fans de la première heure. Du côté des nouveaux venus, on fustige la promesse bafouée de cinématiquesentièrement retravaillées telles que dévoilées durant la Blizzcon 2018. De fait, nous en sommes pour l'heure fort éloigné. D'une manière générale, tous s'accordent à dire que Blizzard n'a pas tenu ses engagements en ce qui concerne le degré de finition de cette refonte.Une vidéo comparative réalisée par un joueur en fait d'ailleurs l'incontestable démonstration. Voyez plutôt :Enfin, un certain nombre de fonctionnalités annoncées ou autrefois présentes sont pour l'heure aux abonnés absents. C'est par exemple le cas du système de clans, fonctionnalité pourtant implémentée de longue date dans le jeu original ; ou encore des parties classées, bien que Blizzard ait d'ores et déjà annoncé que celles-ci feraient leur retour à l'occasion de futures mises à jour. Cette liste est bien entendu non-exhaustive et il semble que Blizzard n'a pas fini de combattre l'incendie qui s'est propagé sur ses forums et les sites communautaires autour du jeu.