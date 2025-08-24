Aujourd'hui, pas question de parler des plus récents opus de la série. Non, ce retour sur DOOM, le vrai de vrai, est lié à la prouesse d'Aaron Christophel qui est parvenu à le faire tourner sur le Prime Charger.

Comme son nom l'indique, le périphétique dont s'est muni Aaron Christophel est un chargeur, mais pas n'importe lequel puisque, facturé selon les arrivages et les promotions entre 170 et 200 euros, l'Anker Prime Charger intègre par exemple six ports USB, il autorise une puissance de 250 watts pour remplacer les chargeurs multiples que l'on peut collectionner et, pour tout gérer, il dispose d'un petit écran de 2,26 pouces de diagonale capable d'afficher du 480 x 220 pixels.

Mieux, il le fait en couleurs et profite, pour animer l'ensemble, d'un SoC (System on a Chip) musclé : il s'agit d'un Synwit SWM34 doté de 8 Mo de SDRAM et 16 Mo de stockage. Les cœurs peuvent atteindre une fréquence de 150 MHz. Si elle paraît bien faible aujourd'hui, cette fréquence est tellement supérieure à ce que l'on trouvait sur PC pour faire tourner DOOM (25, 33 voire 40 ou 50 MHz). De plus, Aaron Christophel n'exploite pas tout l'écran, pour que ça passe mieux.

Le résultat, vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus et, très franchement, c'est impeccable. Les contrôles ont été remappés sur l'unique commande à disposition, un bouton rotatif que l'on peut presser pour faire feu. Il y a tout de même un (grosse) limitation à ce « portage » baptisé Anker DOOM par son auteur : il n'y a pas le moindre son.