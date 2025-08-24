Il tourne « bien mieux qu'attendu », tels sont les mots d'Aaron Christophel qui s'est donc amusé à créer une version de DOOM pour un chargeur desktop – une espèce de super-chargeur – de la marque Anker.
DOOM est une institution. Un jeu vidéo qui a révolutionné le genre du first person shooter et qui s'est imposé comme une référence absolue… au point qu'installer le jeu d'id Software sur divers appareils est devenu un vrai hobby.
DOOM sur tout et n'importe quoi…
Lancé en 1993, DOOM n'est clairement pas le jeu vidéo le plus exigeant que l'on puisse trouver sur PC, mais son statut de monument du FPS en fait malgré tout le candidat numéro un pour tous les bidouilleurs.
En effet, depuis déjà de nombreuses années, de multiples doux dingues se sont mis en tête de faire tourner DOOM sur à peu près tout et n'importe quoi. Nous pouvons par exemple citer cette version pour les Nintendo Game & Watch nouvelle génération ou cette mouture, particulièrement moche, capable de fonctionner sur un test de grossesse !
Plus récemment, des fans sont même parvenus à faire fonctionner le jeu d'id Software au sein d'un fichier PDF alors que les « exploits » de ce type ont aussi touché d'autres opus de la franchise comme DOOM Eternal qui a pu tourner – de manière très particulière – sur une calculatrice à moins de 25 dollars.
… jusqu'au chargeur Anker 250 watts
Aujourd'hui, pas question de parler des plus récents opus de la série. Non, ce retour sur DOOM, le vrai de vrai, est lié à la prouesse d'Aaron Christophel qui est parvenu à le faire tourner sur le Prime Charger.
Comme son nom l'indique, le périphétique dont s'est muni Aaron Christophel est un chargeur, mais pas n'importe lequel puisque, facturé selon les arrivages et les promotions entre 170 et 200 euros, l'Anker Prime Charger intègre par exemple six ports USB, il autorise une puissance de 250 watts pour remplacer les chargeurs multiples que l'on peut collectionner et, pour tout gérer, il dispose d'un petit écran de 2,26 pouces de diagonale capable d'afficher du 480 x 220 pixels.
Mieux, il le fait en couleurs et profite, pour animer l'ensemble, d'un SoC (System on a Chip) musclé : il s'agit d'un Synwit SWM34 doté de 8 Mo de SDRAM et 16 Mo de stockage. Les cœurs peuvent atteindre une fréquence de 150 MHz. Si elle paraît bien faible aujourd'hui, cette fréquence est tellement supérieure à ce que l'on trouvait sur PC pour faire tourner DOOM (25, 33 voire 40 ou 50 MHz). De plus, Aaron Christophel n'exploite pas tout l'écran, pour que ça passe mieux.
Le résultat, vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus et, très franchement, c'est impeccable. Les contrôles ont été remappés sur l'unique commande à disposition, un bouton rotatif que l'on peut presser pour faire feu. Il y a tout de même un (grosse) limitation à ce « portage » baptisé Anker DOOM par son auteur : il n'y a pas le moindre son.
Pour terminer, nous ne résistons pas au plaisir de vous (re)montrer les courts-métrages réalisés, en pâte à modeler, par un spécialiste de l'animation – Lee Hardcastle – afin de rendre hommage à la série culte.