Sorti en 1993, Doom a été l'un des premiers jeux à populariser la vue à la première personne et les combats frénétiques, posant ainsi les bases du genre FPS. Sa suite indirecte, Doom 2 a, elle aussi, laissé une marque indélébile dans l'histoire du jeu vidéo en 1994, au point qu'un remake amateur, Doom 2: RAY TRACED, lui a même rendu honneur l'an dernier. La série a même débarqué sur Android et iOS avec Mighty DOOM, mais ce ne fut pas une franche réussite et le jeu n'existe plus.

Doom premier du nom a déjà été l'objet d'expériences intéressantes, comme celle d'un certain Nobuaki Tanaka, qui avait réussi à le lancer sur… Microsoft Excel (si vous voulez en savoir plus, la vidéo est toujours sur YouTube). Cette fois-ci, on monte d'un cran la difficulté, ce créateur a réussi à le rendre jouable sur format PDF, qui, on le rappelle, a été conçu en 1992 pour présenter des documents.