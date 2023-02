Ce nouveau jeu DOOM arrive sur Android et iOS et... ce n'est peut-être pas ce à quoi vous vous attendiez

Pour justifier cela, l'histoire nous indique qu'une poussée d'énergie a donné vie aux poupées et les a transportées dans une dimension parallèle. Mini DOOM Slayer doit ainsi détruire tous les démons se dressant entre lui et son lapin Daisy (vous savez, le fameux animal de compagnie des jeux originaux).

Cette adaptation mobile de DOOM est développée par Alpha Dog, studio de Bethesda spécialiste en la matière et situé au Canada. Au-delà du twist loufoque, Mighty DOOM sera-t-il un énième jeu mobile tombant dans les travers habituels et prenant les joueurs pour des vaches à lait ? Verdict le 21 mars.

Les préinscriptions sont en tout cas ouvertes sur Android et iOS en passant par le site officiel du jeu, cité en source ci-dessous. Et elles répondent en partie à la question ci-dessus, avec l'octroi de divers objets (cosmétiques, mais pas que…) et monnaies en jeu…