Doom Zero : 32 nouveaux niveaux pour les amateurs de démons

Fruit du travail de Christopher Golden qui a œuvré pendant deux ans sur son projet, Doom Zero était sorti en module gratuit pour les anciennes versions - MS-DOS ! - de Doom et Doom II afin de célébrer le 25e anniversaire de ce dernier.

Après s'être arrangé avec Christpher Golden, Bethesda est aujourd'hui en mesure d'annoncer que Doom Zero est également disponible via le menu add-on des nouvelles versions de Doom et Doom II. Le mod est ainsi accessible sur PC, consoles et mobiles.

Doom Zero propose 30 nouveaux niveaux et deux niveaux secrets en bonus. Il intègre un mode coopératif jusqu'à quatre joueurs et de nouvelles créatures ainsi que de nouveaux boss. Enfin, s'il n'est pas question de nouvelles armes, des graphismes et sons inédits sont au menu.