DOOM Eternal : des démons encore plus démoniaques au menu de la mise à jour de mai

Au menu de cette « Update 1 » prévue sur PC, PS4, Xbox One et Stadia dans le courant du mois : des démons encore plus redoutables et un système anti-triche pour le Battlemode.

Des démons plus puissants, mais aussi plus motivants

Le cœur de cette mise à jour s’appelle Empowered Demons, ou « démons augmentés », dans la langue de Molière. L’idée est simple, et repose sur un principe de multijoueur asynchrone.

Si vous êtes connectés aux serveurs Bethesda pendant votre campagne, et qu’un démon vous occis, cette créature est aléatoirement envoyée dans la partie d’un autre joueur. Non sans un habile twist : le démon en question est plus puissant, mais lâchera aussi un grand nombre de munitions, d’armure et de vie au joueur qui parviendra à le tuer et donc à venger son infortuné homologue.

Entre autres ajustements, id Software promet aussi des didacticiels plus complets pour mieux appréhender les démons, ainsi que quelques modifications concernant les dégâts toxiques. Enfin, le Battlemode (mode multijoueurs) n’est pas en reste, et bénéficiera prochainement du système anti-triche Denuvo.