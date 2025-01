Depuis sa création en 1985, Tetris ne cesse de faire des apparitions sur des supports inattendus. On l’a déjà vu tourner sur d’anciennes calculatrices et même sous forme de modules Excel. Mais cette fois, l’exploit franchit un nouveau cap : un développeur astucieux a trouvé le moyen d’imbriquer une version jouable de Tetris directement dans un fichier PDF. Si certains se demandent « pourquoi faire ? », la réponse est simple : parce qu’on peut. Et visiblement, ça fonctionne plutôt bien. Alors, en quoi consiste cette prouesse et comment diable un PDF peut-il faire office de console de jeu ?