Le joueur qui vient de battre Tetris est bien humain, et il n'a que 13 ans !

Qui l'eût cru ? Tetris pouvait, à l'image d'un simple GTA, être fini. C'est un jeune streamer américain de 13 ans, Willis Gibson, aussi connu sous le nom de « Blue Scuti », qui vient d'en apporter la preuve. À travers une session de près de 38 minutes, le jeune joueur, en étant plus rapide que le jeu, a réussi faire s'arrêter Tetris sur la Nintendo NES. Une première pour un jeu qui a 40 ans !

Il faut dire que le jeune garçon a sur cette courte période aligné plus de 3 800 blocs et créé plus de 1 500 lignes, à une vitesse telle qu'il a réussi ce qu'aucun humain n'avait fait avant lui : faire planter Tetris. La vidéo dans laquelle on le voit réussir son exploit (disponible ci-dessous) montre son émotion.