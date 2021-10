Tetris : le meilleur jeu de tous les temps vient d’URSS

Incontournable dans le jeu vidéo - le L-block a même été choisi par les utilisateurs de GameFAQs comme le meilleur personnage en 2007 - Tetris en transcende largement les frontières. Intronisé au MoMA , des étudiants du MIT y ont joué sur un immeuble et il aura droit à un film retraçant sa rocambolesque genèse sur AppleTV+. Le merchandising autour de la licence est divers et varié : les vêtements, lampes, mugs et autres peluches plus ou moins officiels se vendent à la pelle. Son concept universel est intergénérationnel. Tetris est sans doute l’une des licences les plus connues de l’industrie du jeu vidéo, et ne semble jamais voué à tomber en désuétude. « Comme je ne savais pas faire de beaux dessins, je me suis cantonné aux puzzles. » confie Alexey Pajitnov dans sa biographie éditée par Pix’n Love . Une bonne inspiration, Alexey.