Bomberman : pionnier du Battle royale et roi du multijoueurs local

La puissance limitée des machines de l’époque ne permettait cependant aucune prouesse graphique : le jeu était moche et, plus gênant, relativement difficile car la moindre explosion – un peu le concept même du jeu – entraînait un ralentissement assez net de l’animation. De plus, Eric and the Floaters était un jeu strictement solo et il est resté assez confidentiel.

Deux ans plus tard cependant, la version Famicom – baptisée Bomberman donc – arrive et le personnage adopte un look plus proche de celui qu'on lui connaît désormais. Robot dévolu à la fabrication de bombes, notre héros a entendu dire qu’en sortant, il pourrait devenir humain. Il cherche donc à fuir à travers des niveaux qui s’étendent sur plusieurs écrans, signe des ambitions plus importantes des développeurs.