Axelay, le shoot them up mythique et maudit de la Super Nintendo

R-Type, Thunderforce, Aero Fighters, Raiden, Viewpoint et j'en passe : la quantité de shoot them up qui sortaient chaque année durant la décennie des 90's était astronomique. Allez donc jeter un œil à la liste chronologique des sorties sur Wikipedia, on ne savait plus où donner de la tête. Genre roi, aux côtés du jeu de baston et du beat them all dans les salles de jeu de l'époque, le shmup jouissait donc tout naturellement de la même popularité sur nos 16-bits d'alors. Konami, parmi tant d'autres, comptait à son actif quelques solides références telles que Gradius, Parodius ou Nemesis, tous d'abord parus sur bornes d'arcade.