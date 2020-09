Les Chevaliers du Zodiaque : La Légende d’Or sur NES, quand triomphe le mal ?

Rapidement, on comprend donc que cette adaptation va alterner des phases en 2D, durant lesquels on peut combattre de faibles ennemis, discuter avec des PNJ et visiter certains bâtiments, avec des écrans de combats figés, durant lesquels il faudra charger son cosmos donc, avant de pouvoir attaquer ses adversaires.

Dans un premier temps, on recherche un semblant de stratégie, en pressant la touche Select pour visualiser les données de l'adversaire, en remplissant partiellement ses jauges par exemple, sans vraiment jamais comprendre le pourquoi du comment. Rapidement, on s'autorise à remplir constamment les 4 jauges, les combats étant en général expédiés en un ou deux tours. Mais qu’importe, on rencontre tout d'abord les chevaliers de Bronze, puis les chevaliers Noirs, les chevaliers d'Argent, et on caresse rapidement l’espoir d’aller au bout de l’aventure pour traverser les douze maisons.

Et c'est (en partie du moins) ce que l'on recherchait !