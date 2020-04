NEO·Classics | Tortues Ninja… le pire souvenir des joueurs NES ?

ème art... Aux antipodes de la bataille des téraflops, de la 4K et des 60 fps, NEO·Classics vous propose un retour vers les origines du jeu vidéo. Du titre 2D en gros pixels au moins lointain jeu à la 3D hésitante, cette chronique vous invite à (re)découvrir les pépites vidéoludiques qui ont ouvert le monde au 10art...

LE jeu Tortues Ninja de notre enfance ?

La version française de Teenage Mutant Hero Turtles sur NES

Des jeux de mots de qualité dans la notice

« Fier et élégant » peut-être, mais Raphael est surtout sans intérêt !

Le début de l'enfer...

« En fait, pour être tout à fait honnête, comme vous sans doute, j'ai toujours détesté Raphael, avec son arme à faible portée et qui n'inflige que trop peu de dégâts... Seuls Donatello et Leonardo étaient dignes d'intérêt, et généralement je sélectionnais (ou plutôt sacrifiais) Raphael dans le niveau sous-marin... Vous aussi ? »

La publicité de l'époque, en version américaine, avec le mot « Ninja » et non « Hero » comme c'était le cas sur la version européenne



Au départ, si Teenage Mutant Hero Turtles n'est pas extraordinaire de technique ou de précision, il nous permettait malgré tout de nous glisser dans la peau de nos tortues favorites (pas Raphael donc), ce qui était déjà suffisant pour en faire un « bon jeu » à nos yeux !



Mais tout cela, c'était avant le drame bien entendu... Avant que l'on ne plonge du haut du barrage pour découvrir le niveau aquatique.



Le niveau de l'angoisse ? En effet, comment oublier cette inertie dans les contrôles ? Ces pièges électriques qui vous touchent quasiment à chaque fois ? Ces algues électriques que vous ne pouvez éviter à cause de l'inertie dans les contrôles ?! Et cette musique angoissante qui intervient après avoir perdu trop de vie, à cause des algues électriques qui vous touchent quasiment à chaque fois à cause de l'inertie dans les contrôles ?!! Aarrrgh... !!!



Peut-être LE passage le plus redouté des joueurs de Teenage Mutant Hero Turtles sur NES...



À cela s'ajoutent évidemment des bombes à désamorcer dans un temps imparti, avec là encore, une musique ultra-stressante qui se déclenche lorsque le compte à rebours approche dangereusement de zéro.



Et bien sûr, inutile de compter à l'époque sur une map (de type « lisible ») ou sur une quelconque indication à l'écran pour signaler l'emplacement des bombes... Nous sommes aujourd'hui encore très (trop) nombreux à avoir connu un horripilant « game over » à quelques mètres seulement de la dernière bombe...



Non, tenter d'aller récupérer cette pizza est une très mauvaise idée (et c'est impossible qui plus est...)



« Tortues Ninja était aussi un jeu bourré de pièges vicieux... Je me rappelle notamment de cette pizza impossible à récupérer dans niveau où des pics viennent écraser le joueur, de ces ennemis qui respawnent à l'infini dès que l'on recule de trois pas, ou encore ces innombrables échecs en essayant de sauter par-dessus un minuscule vide entre deux plateformes, alors qu'il suffisait... De continuer à marcher. »



Un saut loupé, et on retombe au rez-de-chaussée, pour se (re)farcir tout le chemin, et tous les ennemis aussi (sinon ce n'est pas drôle)



Sans oublier qu'en cas d'échec, années 90 oblige, pas de mot de passe, pas de sauvegarde, seulement un « continue ? » permettant de recommencer un niveau depuis le début...Opter pour « game over » nous renvoyait directement à l'écran de démarrage du jeu...



Même pas de « thank you for playing », juste un retour immédiat vers l'écran titre, renvoyant par la même occasion sa médiocrité au visage du joueur... et ça fait mal ( de vivre comme ça ) !



Vers la fin du jeu, on évolue sous l'aéroport... Et entre les pics, le feu, les ennemis innombrables, c'est vraiment n'importe quoi



Des souvenirs traumatisants ? Alors, si Teenage Mutant Hero Turtles brille par certains passages résolument cultes, il évoque forcément quelques mauvais souvenirs auditifs. En effet, comment oublier ce son insupportable qui se déclenche lorsque notre héros est à court d'énergie ?



D'autant plus qu'il était alors vain d'espérer un quelconque passage par la case « Options » pour modifier les réglages audio... On avait donc droit à ce « BIP BIP BIP BIP » traumatisant, jusqu'à récupérer, enfin, une part de pizza salvatrice (pour les oreilles).







Bien sûr, la solution consistait à changer de héros lorsque la barre d'énergie diminuait trop, pour éviter une mort certaine et définitive... À moins que tous les héros ne soient à court d'énergie : angoisse assurée... Ceux qui ont joué au jeu (et qui ont passé le barrage) se souviennent aussi forcément de ces sauts millimétrés que l'on loupait une fois sur deux, nous obligeant à recommencer le stage au niveau inférieur.



Des traumatismes vidéoludiques auxquels s'ajoutent encore une hitbox très particulière, des ennemis totalement improbables, des phases en extérieur horribles, des éléments (feu, pics...) qui tuent nos tortues en un coup, des ennemis qui, on l'évoquaient précédemment, réapparaissent à l'infini... Raaaaaaaah !





Toutefois, malgré les (très) nombreuses rages provoquées par ce Teenage Mutant Hero Turtles, le jeu reçoit la précieuse distinction de « Jeu de l'Année 1989 », décernée par le magazine Nintendo Power. Au début des années 1990, le titre est en effet (et contrairement à ce que l'on pourrait penser aujourd'hui) ultra-populaire, s'écoulant à plus de 4 millions d'exemplaires, bien aidé par une belle mise en avant de la part de Nintendo, puisque fourni en bundle avec la console du constructeur.



Deux suites sur NES, avant un opus Super Nintendo mythique ! Son accueil est tel que Teenage Mutant Hero Turtles a connu pas moins de deux suites, toujours sur NES, avec notamment The Arcade Game, l'adaptation fidèle (toute proportion gardée) de la version arcade de l'époque. Les joueurs américains et japonais ont également pu jouer à un troisième opus, sous-titré The Manhattan Project, qui n'a toutefois jamais vu le jour en Europe.



La publicité papier de Teenage Mutant Hero Turtles I : The Arcade Game, en version française. (Via Nintendo Player N°3 -1992)



Deux opus qui adoptaient alors un côté « beat'em all » nettement plus agréable que le style de Teenage Mutant Hero Turtles, et qui préfiguraient un certain TMNT: Turtles in Time, paru quelques années plus tard sur Super Nintendo, et qui figure aujourd'hui encore comme l'un des meilleurs titres du genre.







Mais si Teenage Mutant Hero Turtles est bourré de défauts, j'apprécie (étrangement finalement) le relancer à intervalles réguliers, pour la beauté du geste sans doute, et pour criser encore et toujours face à certains passages, comme j'ai pu le faire au début des années 90. C'est sans doute un peu ça aussi, la nostalgie, non ?





