Rival Schools : la rentrée des claques !

Rival Schools joue ainsi à fond la carte du shônen en milieu scolaire, un grand classique du manga et de l'animation japonaise, et en profite pour mettre en place un casting de personnages hauts en couleur qu'on croirait tout droit issu d'un anime à succès. On retrouve ainsi de grands archétypes indémodables : Batsu, impétueux héros au grand coeur ; Kyosuke, le beau gosse mystérieux ; Akira, la beauté froide au look ravageur; Daigo, grand frère d'Akira et boss d'une bande de furyô; et une dizaine d'autres protagonistes aux looks et styles de combat très marqués.