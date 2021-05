Rez sur Dreamcast et PlayStation 2 : un véritable feu d'artifice des sens !

C’est même une certaine forme de consécration qui attend Rez en 2016, avec la sortie d’une deuxième réédition nommée Rez Infinite sur PlayStation 4 (puis sur PC et même mobiles sous Android). Compatible PlayStation VR et pourvue d’un stage inédit à la navigation plus libre, le jeu atteint de nouvelles sphères ludiques et affirme son gameplay, résolument plus moderne qu’il n’y paraissait en 2001. Plus orienté sensations que variété et contenu, sa proposition radicale est plus en phase avec le jeu vidéo d’aujourd’hui, et le public toujours plus large touché par le média jeu vidéo lui bénéficie largement. Adoubé par le cofondateur d’Harmonix Alex Rigopulos, qui témoigne de l’influence du jeu sur la création de Rock Band, Rez est une œuvre totale qui a finalement trouvé sa place au panthéon des bizareries du jeu vidéo, aux côtés des Ink Ribbon, Fantavision et Katamari Damacy de ce monde. On espère avoir un jour l’occasion de revêtir la Synesthesia Suit , et son look néo-rétro subjuguant.