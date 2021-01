Ristar, la petite étoile filante qui nous tendait les bras sur Mega Drive

À ce sujet, à l’instar d’un certain Sonic the Hedgehog 2 lancé quelques années auparavant, Ristar (sous-titré The Shooting Star au Japon) fait l’objet d’une sortie (quasi) mondiale sur SEGA Mega Drive. Le jeu arrive en effet le 16 février 1995 au Japon, le jour suivant aux Etats-Unis, et le 18 février sur nos bonnes vieilles Mega Drive PAL en 50 Hz. Pour SEGA, l’objectif est de proposer aux joueurs une alternative à sa mascotte fétiche, comme l'a fait Nintendo avec Donkey Kong, Yoshi, Kirby…