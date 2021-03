Jeu vidéo : la rejouabilité est-elle importante pour vous ?

Avec l’avènement des mondes ouverts et des choix cornéliens à prendre à divers moments de l'aventure, le joueur est souvent incité à lancer une nouvelle partie. Que ce soit pour accéder à une autre fin, pour débloquer toutes les capacités d'un personnage ou pour dénicher les secrets dissimulés dans les décors, la rejouabilité est devenue une donnée importante à prendre en compte lors du développement d'un titre. Mais est-elle vraiment essentielle ?



Pour Josef Fares, le réalisateur de Brothers: A Tale of Two Sons et de A Way Out, cela n'est vraisemblablement pas une priorité. En effet, le créateur libanais a récemment été interrogé par le site VentureBeat à ce sujet. Il y évoque notamment sa prochaine production nommée It Takes Two (disponible le 26 mars sur consoles et PC), mais aussi la rejouabilité si cruciale aux yeux de certaines personnes.