Le fondateur d'Arkane Studio revient sur son départ du studio et les ambitions de son prochain jeu

Pour ceux qui s’intéressent un peu au milieu du jeu vidéo, le nom de Raphael Colantonio est souvent associé à des titres de qualité. Et pour cause : fondateur d’Arkane Studios en 1999, il a depuis œuvré sur des jeux comme Arx Fatalis, Dark Messiah of Might and Magic, Dishonored ou plus récemment, Prey. Son aventure au sein d’Arkane Studios s’est toutefois achevée en 2017. Un choix en partie motivé par un besoin de prendre du recul sur l’industrie vidéoludique actuelle. Heureusement, Raphael Colantonio n’a pas tourné le dos à son milieu puisqu’en 2019, épaulé par d’autres vétérans tels que Julien Roby, il a créé WolfEye Studios. Regroupant une équipe composée d’une vingtaine de personnes, ce studio travaille actuellement sur un RGP à la sauce western baptisé Weird West. Dans une interview accordée à PCGamer, Raphael Colantonio explique les raisons de son départ d’Arkane Studios et dévoile ses aspirations pour sa future création.