The Last of Us Part II : l'équipe créative du jeu menacée de mort – est-ce que ce monde est sérieux ?

Neil Druckmann, vice-président de Naughty Dog et réalisateur de The Last of Us et sa suite, a publié ce matin un tweet mettant en lumière certains messages que lui et son équipe reçoivent quotidiennement sur les réseaux sociaux depuis la sortie du jeu, mais aussi depuis que des pans entiers du scénario ont fuité en mai dernier.

Victime de propos antisémites, transphobes et de toute la litière habituelle que les réseaux sociaux sont habitués à laisser se déverser sur Internet, Druckmann se voit surtout reprocher d’avoir — selon certains — privilégié une « approche politique » à une continuité scénaristique dans The Last of Us Part II. Accrochez-vous bien : Naughty Dog poursuivrait avec son jeu un agenda politique libéral, féministe que certains « gamers » n’hésitent pas à appeler « propagande ».