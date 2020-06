The Last of Us Part II offrira plus de 60 fonctionnalités d’accessibilité

Le lancement de The Last of Us Part II promet d’offrir plus de fonctionnalités d’accessibilité que tout autre jeu jamais sorti. Et pour cause, les développeurs viennent de présenter pas moins de 60 options d’accessibilité.

Attendu pour le 19 juin prochain, The Last of Us Part II veut toucher le plus grand nombre de personnes possible. C'est pourquoi l'ensemble de ces fonctionnalités a intégré le projet dès le début, tel que le souligne Matthew Gallant, le game designer du jeu chez Naughty Dog.



Jouer, peu importe ses contraintes

Dans un article sur le blog officiel de PlayStation, le développeur Naughty Dog a déclaré que The Last of Us Part II sera livré avec plus de 60 fonctionnalités d’accessibilité « axées sur la motricité fine et l’audition, ainsi que des fonctionnalités entièrement nouvelles qui profiteront aux joueurs malvoyants et aveugles ».

Comme le rappelle Matthew Gallant, ces efforts sont entrepris dans le but d’attirer plus de joueurs. Comme le rappellent nos confrères de DigitalTrends, 92 % des personnes handicapées sont intéressées par les jeux vidéo, d’après une étude réalisée en 2015.

Conscient du fait que les 60 paramètres individuels seraient certainement rebutants pour beaucoup, Naughty Dog a prévu trois préréglages d’accessibilité. On y trouve notamment des options pour la vue, l’ouïe et la motricité. Chacun aura ensuite la possibilité de régler le jeu suivant ses besoins.

Rendre le jeu accessible, mais aussi plus facile

Des options sont proposées aux personnes malvoyantes ou malentendantes, notamment un mode à très grand contraste ou des indications sonores et des vibrations. Un agrandissement des sous-titres et un zoom par le pavé tactile sont prévus. Le HUD, lui aussi, sera paramétrable. L'ensemble des textes pourront être transcrits à l'oral.

Le gameplay sera également concerné. Il sera possible d’activer une aide à la navigation, qui oriente automatiquement la caméra dans la direction où vous devez vous rendre. Certaines énigmes pourront être ignorées, et une option vous permettra de respirer sans limites dans les phases sous-marines.

La difficulté de jeu sera également modulable. The Last of Us Part II laissera le choix entre six niveaux de difficulté. Parmi ceux-ci, le mode « Personnalisé » est particulièrement intéressant et concerne tout le monde. Ressources, système de discrétion, alliés, ennemis, personnage principal, le joueur pourra régler la difficulté de chacun de ces éléments selon ses préférences.