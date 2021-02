WipEout conjugue le jeu de course au futur sur PlayStation

Suivront deux épisodes PSP de bonne facture en 2005 et 2007, un WipEout HD impressionnant de maîtrise en 2008 sur PlayStation 3 et un jeu de lancement très correct pour la PlayStation Vita, WipEout 2048 en 2012. C’est à cette date que Sony fermera Studio Liverpool, dépeuplé depuis bien longtemps des fougueux, créatifs et ingénieux techniciens qui ont rendu possible ce happening sensoriel exceptionnel.

Je ne sais pas si un autre jeu a su (ou saura) aussi bien capter l’air du temps que WipEout, pour s'inscrire parfaitement dans son époque et aider à en façonner les contours, jusqu'à en recracher l’énergie brute dans un trip visuel et sonore aussi cérébral que viscéral. WipEout et WipEout 2097 constituent, bien au delà du jeu vidéo, la quintessence des années 90.