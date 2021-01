Wing Commander I, II et III : quand jeu d'action et PC faisaient déjà bon ménage

Une intrigue finalement pas beaucoup plus évoluée que celle de Wing Commander et qui repose sur le désir de vengeance des Kilrathis. De nouveaux vaisseaux, de nouveaux équipements sont introduits pour renouveler le concept avec, par exemple, ces bombardiers équipés de lourdes torpilles et de tourelles. Cette fois, on se croirait à bord du Millenium Falcon. Plus long et plus riche que son prédécesseur, Wing Commander II n’est cependant pas une révolution et il a tout de la « version plus ». Remarquez, c’était bien suffisant pour lui assurer un large succès, tant critique que commercial.