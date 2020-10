Earthworm Jim : le jeu le plus GROOOVY de notre enfance ?

Le jeu multiplie les éclairs de génie, y compris au niveau de ses boss, avec notamment le premier boss bien cracra de New Junk City, mais aussi le combat face à Evil the Cat, et ses neuf vies. On participera aussi à un niveau sous-marin qui donne encore des sueurs à certains, à un saut à élastique, à un niveau (bonus) dans le noir…

Le tout, avec une difficulté somme toute plutôt surmontable, mis à part le niveau aquatique et sa section en pod qui en a fait criser plus d’un (et notamment ceux qui avaient déjà crisé quelques années auparavant avec Tortues Ninja sur NES).